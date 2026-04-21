Nicola Romeo | la Basilicata celebra il mito dell’Alfa Romeo

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Regionale della Basilicata accoglierà giovedì 23 aprile 2026 una conferenza stampa alle ore 10:30 nella Sala 3, al piano terra, per annunciare un nuovo progetto culturale dedicato ai 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo. L’evento si concentra sulla celebrazione della figura di Romeo e sulla sua connessione con l’Alfa Romeo, senza ulteriori dettagli su contenuti o partecipanti.

Il Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa per il lancio ufficiale di un progetto culturale che mira a celebrare i 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo. L’iniziativa, denominata Le strade delle contraddizioni: sensi, radici e passioni, si preannuncia come un percorso interdisciplinare che coinvolgerà i comuni di Montalbano Jonico e Montemurro tra il 26 e il 28 aprile, trasformando la memoria del fondatore dell’Alfa Romeo in uno strumento di riflessione tra identità locale e dinamiche globali. Un laboratorio tra memoria industriale e territori lucani.🔗 Leggi su Ameve.eu

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