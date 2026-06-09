dal sudan ai balcani senza rifugio

Dopo un viaggio di tre anni, un migrante sudanese è arrivato alle frontiere europee. Ha tentato quattro volte di entrare in Croazia per chiedere asilo, ma senza successo. I suoi piedi sono segnati e doloranti, segno delle lunghe fatiche affrontate durante il percorso. Nonostante i tentativi ripetuti, non è riuscito a ottenere accesso al paese per chiedere protezione.

Migranti Sulla rotta che dalla Bosnia porta in Croazia sempre più giovani in fuga dagli orrori del Darfur. Hanno diritto all’asilo in Europa, invece vengono umiliati, picchiati, derubati e respinti Migranti Sulla rotta che dalla Bosnia porta in Croazia sempre più giovani in fuga dagli orrori del Darfur. Hanno diritto all’asilo in Europa, invece vengono umiliati, picchiati, derubati e respinti Dopo tre anni di viaggio, con i piedi stanchi e incalliti, A.D. è arrivato alle porte dell’Europa. Per quattro volte, quando ha provato a entrare in Croazia per chiedere asilo, le ha trovate chiuse. A ventidue anni ha lasciato Nyala, la sua città natale in Sudan, quando il sud del Darfur è caduto nelle mani delle Forze di supporto rapido (Rsf). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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