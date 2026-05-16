Sudan allo stremo quasi 19,5 milioni di persone senza cibo sufficiente
In Sudan, quasi 19,5 milioni di persone non hanno abbastanza cibo, secondo i dati delle organizzazioni umanitarie. La situazione è aggravata dal conflitto, dagli sfollamenti e dalla difficoltà di raggiungere le aree più colpite. Le stesse organizzazioni hanno avvertito che nel 2026 oltre 825.000 bambini potrebbero essere a rischio di malnutrizione grave a causa di queste condizioni. La crisi continua a peggiorare, rendendo difficile l’accesso all’assistenza e alle risorse essenziali.
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