Un gruppo di bambini provenienti da Kharkiv, città al confine con la Russia, si trova attualmente in Italia. Questa mattina si sono recati a Ostia per trascorrere una giornata al mare. La visita si inserisce in un programma di accoglienza e integrazione. I minori sono accompagnati da adulti e si trovano nel paese da alcuni giorni. La visita al mare rappresenta una delle attività organizzate per permettere loro di trascorrere del tempo all'aperto.

Dalla zona di Kharkiv, città al confine con la Russia, è arrivato in questi giorni in Italia un gruppo di bambini. Accolti da una parrocchia romana, hanno trascorso una giornata al mare per provare ad allontanare i boati e la paura della guerra. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Da Kharkiv gruppo bambini in Italia. Giornata al mare a Ostia

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