Ostia celebra il mare | al Porto Turistico una giornata tra sport ambiente e sicurezza

Oggi Ostia si anima con eventi dedicati al mare, organizzati al Porto Turistico. La giornata coinvolge attività sportive, iniziative per la tutela dell’ambiente e momenti informativi sulla sicurezza in mare. Le scuole della zona partecipano a diverse iniziative pensate per sensibilizzare i giovani su questi temi. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e vede la collaborazione di vari enti e associazioni locali.

Ostia, 11 aprile 2026 – In occasione della Giornata nazionale del Mare nelle scuole, che si celebra ogni anno l’11 aprile, il Porto Turistico di Roma accoglierà nella mattinata di lunedì 13 aprile 350 studenti degli istituti scolastici del X Municipio per offrire un panorama di quelle che sono le attività legate all’ambiente marino e alla salvaguardia delle vite in mare. Federazione Italiana Vela e Lega Navale Italiana, con la collaborazione di Confindustria Nautica e Assonautica, hanno organizzato presso la spiaggia centrale del Porto turistico un villaggio con stand espositivi e attività esperienziali dedicate ai giovani: APS Sotto al mare... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Porto Turistico "Marina di Pastena": il progetto approda al Ministero dell'AmbienteIl progetto per la trasformazione del litorale orientale compie un passo decisivo verso la fase operativa.

Porto turistico “Marina di Pastena”: avviata la procedura VIA al Ministero dell’AmbienteDepositata l’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale: ampliamento dell’approdo, nuovi servizi e strutture sul waterfront.

Ostia celebra il mare: al Porto Turistico una giornata tra sport, ambiente e sicurezzaOstia, 11 aprile 2026 - In occasione della Giornata nazionale del Mare nelle scuole, che si celebra ogni anno l’11 aprile, il Porto Turistico di Roma ... ilfaroonline.it

Giornata del mare 2026 tra Ostia e Fiumicino, doppio evento con studenti protagonisti tra porto e circolo velicoUn doppio evento tra Porto Turistico di Roma e Circolo Velico per celebrare il mare con attività educative, sport e sicurezza Coinvolti centinaia di studenti tra Ostia e Fiumicino con iniziative gratu ... msn.com