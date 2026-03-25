Un attacco proveniente dalle forze russe ha danneggiato due quartieri di Kharkiv, in Ucraina, causando il ferimento di almeno nove persone. L’assalto si è verificato a breve distanza da un’area dedicata ai bambini, vicino a un parco giochi. Non sono ancora state fornite dettagli sulle modalità dell’attacco o sui danni materiali subiti.

L’esercito russo ha colpito due quartieri della città ucraina di Kharkiv, ferendo almeno nove persone. Alcuni droni sono caduti in zone residenziali, danneggiando edifici e infrastrutture civili a pochi metri da un parco giochi per bambini. Le immagini diffuse dal Servizio statale di emergenza ucraino mostrano i soccorritori all’opera in varie parti della città. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, un attacco russo colpisce Kharkiv a pochi passi da un parco giochi per bambini

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