Curcuris Pilloni vince la sfida a tre | torna sindaco con 154 voti

Pilloni ha ottenuto 154 voti, vincendo la sfida a tre e tornando sindaco. Non sono stati forniti i numeri esatti dei voti conseguiti dalle liste di Fanari e Cocco.

Come ha fatto Pilloni a distanziarsi così nettamente dagli sfidanti? Quali sono stati i voti esatti ottenuti dalle liste di Fanari e Cocco? Perché la frammentazione in tre liste non ha scalfito il consenso del sindaco? Cosa dovrà fare l'amministrazione per gestire le aspettative dei cittadini??? In Breve Elezioni disputate tra lunedì 8 e martedì 9 giugno 2026 Massimo Fanari con Curcuris 2.0 ottiene 49 voti Andrea Cocco e lista Gente Comune registrano solo 2 voti Vittoria de . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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