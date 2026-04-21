A Grumo Appula si avvicina il momento delle elezioni comunali, con i cittadini chiamati a votare il 24 e 25 maggio. La sfida si presenta tra tre candidati, tutti in corsa per ottenere la maggioranza e diventare il nuovo sindaco del paese. Il risultato finale dipenderà da chi riuscirà a conquistare almeno un voto in più rispetto agli avversari. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, al termine delle operazioni di scrutinio.

Il destino amministrativo di Grumo Appula si deciderà nelle prossime settimane, quando gli abitanti del borgo barese saranno chiamati alle urne il 24 e il 25 maggio. La consultazione elettorale, che segna la fine dell’amministrazione guidata da Michele Minenna negli ultimi cinque anni, vedrà una competizione diretta tra tre profili distinti per la guida del comune, che conta circa 12mila residenti. Data la dimensione demografica dell’area, ferma sotto la soglia dei 15mila abitanti che normalmente prevede il secondo turno, la sfida si risolverà con un turno unico. In questo scenario, non sarà necessario un ballottaggio: chi otterrà anche un solo voto in più rispetto agli avversari uscirà vincitore dalla contesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grumo Appula, sfida a tre per il sindaco: vince chi prende un voto in più

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