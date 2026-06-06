Campodarsego Valter Gallo vince con il 66,4% | torna sindaco
Valter Gallo ha ottenuto il 66,4% dei voti e torna a ricoprire la carica di sindaco a Campodarsego. La campagna elettorale si è concentrata anche su progetti per nuovi spazi dedicati ai giovani e sull’ampliamento della rete integrata di servizi sociali e assistenza sul territorio. Le questioni principali restano la realizzazione di strutture per i giovani e l’implementazione del welfare locale.
Quali nuovi spazi dedicati ai giovani verranno costruiti nel territorio? Come cambierà il welfare territoriale grazie alla nuova rete integrata? Cosa prevede il progetto per il nuovo palazzetto polifunzionale? Quali strategie userà l'amministrazione per gestire le frazioni del comune??? In Breve Fabio Marzaro punta su nuovi spazi per studio e palazzetto polifunzionale Lara Rizzioli promuove progetto di welfare territoriale integrato con imprese e associazioni Fiorella Bedin . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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