Campodarsego Valter Gallo vince con il 66,4% | torna sindaco

Notizia in breve

Valter Gallo ha ottenuto il 66,4% dei voti e torna a ricoprire la carica di sindaco a Campodarsego. La campagna elettorale si è concentrata anche su progetti per nuovi spazi dedicati ai giovani e sull’ampliamento della rete integrata di servizi sociali e assistenza sul territorio. Le questioni principali restano la realizzazione di strutture per i giovani e l’implementazione del welfare locale.