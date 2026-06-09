Silvio Rodríguez ha criticato l’immobilismo del governo cubano, evidenziando le difficoltà del modello economico attuale nel sostenere il paese. Sono state annunciate nuove regole per gli studenti universitari e i borsisti, che cambiano le modalità di accesso e di sostegno. La situazione economica di Cuba resta complessa, con problemi legati alla gestione e alle politiche adottate negli ultimi anni. La critica si focalizza sulla mancanza di innovazione e di riforme efficaci per rilanciare l’economia.

? Domande chiave? In Breve Silvio Rodríguez denuncia l’immobilismo del governo cubano durante la crisi economica e sociale. Il cantante Silvio Rodríguez ha attaccato duramente i vertici del governo castrista, accusandoli di non aver adottato misure economiche realistiche per evitare l’attuale drammatica situazione che colpisce Cuba. L’artista ha evidenziato come il modello attuale non sia più funzionale, richiamando le parole di Fidel che vedeva nel cambiamento necessario la vera essenza della rivoluzione. Mentre l’isola affronta una crisi senza precedenti, le critiche puntano il dito contro decenni di inazione politica che hanno portato all’attuale collasso dei servizi essenziali. L’impatto della crisi sui servizi scolastici e sanitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba: Silvio Rodríguez denuncia l’immobilismo del governo castrista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CUBA | Silvio Rodríguez recibe el fusil AKM que pidió para defender a Cuba | EL PAÍS

Notizie e thread social correlati

Cuba, Ultima zattera del ’900. Aumenta la pressione Usa sull’isola. Il blackout dell’utopia castristaUna zattera di legno, l’ultima del Novecento, è arrivata sulle coste di un’isola caraibica.

Il Veneto contro l’immobilismo del governo sull’energia idroelettricaLa Regione Veneto ha annunciato la volontà di prendere il controllo delle centrali idroelettriche presenti sul suo territorio, cercando di gestire...

Crisi a Cuba, Silvio Rodríguez critica 'immobilismo' del governo castristaFidel aveva riconosciuto che il nostro modello non funzionava più e che la rivoluzione significava cambiare tutto ciò che doveva essere cambiato. Non riesco a capire come siano passati decenni e non ... ansa.it

Il cantautore Silvio Rodríguez: 'Imbraccerò il fucile se gli Usa attaccano Cuba'Il cantautore cubano Silvio Rodríguez, strenuo difensore del 'castrismo' al potere, ha dichiarato di essere pronto a combattere per difendere il suo Paese, nel caso in cui l'esercito statunitense ... ansa.it