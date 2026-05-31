Una zattera di legno, l’ultima del Novecento, è arrivata sulle coste di un’isola caraibica. La barca, visibile tra le onde, rappresenta un tentativo di fuga o di salvezza. Nel frattempo, gli Stati Uniti intensificano le misure di pressione economica e politica contro il governo locale, mentre l’isola affronta un blackout energetico che ha lasciato senza corrente molte zone. La situazione si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra le due sponde.

Dopo l’U, dopo Fidel, dopo il Covid. Adesso, per il castrismo, non c’è più un dopo. Lo scarpone americano calzato da Donald Trump affonda l’ultima zattera del Novecento: Cuba, un’isola alla deriva nel paradiso caraibico, assediata da quel mare cantato da Hemingway che ora torna campo di conquista. Troppo vicina agli Stati Uniti per potersi permettere la neutralità. Troppo fragile per stare da sola. E ora pure abbandonata. La Russia ha dismesso le velleità sovietiche: non contende all’America il dominio del mondo, preferisce curare con le bombe quello che considera il giardino di casa, l’Ucraina. E la Cina? Tratta. È la prosecuzione della politica con mezzi economici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cuba, Ultima zattera del ’900. Aumenta la pressione Usa sull’isola. Il blackout dell’utopia castrista

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