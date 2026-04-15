Il Veneto contro l’immobilismo del governo sull’energia idroelettrica

La Regione Veneto ha annunciato la volontà di prendere il controllo delle centrali idroelettriche presenti sul suo territorio, cercando di gestire direttamente le risorse e i ricavi derivanti. Questa decisione arriva dopo anni in cui non sono stati effettuati interventi significativi da parte del governo nazionale in merito alla gestione di queste infrastrutture. La Regione intende quindi intervenire per ottenere maggiori entrate e una maggiore autonomia nella gestione delle centrali.

La Regione vuole controllare le centrali e tenersi più soldi, dopo che per anni è stata evitata qualsiasi mossa per non dare fastidio alle aziende energetiche In Veneto la maggioranza di centrodestra e l’opposizione di centrosinistra si sono accordate per controllare direttamente la produzione di energia idroelettrica, oggi gestita quasi totalmente da Enel. Non è una nazionalizzazione, ma quasi: l’idea di questa alleanza inedita è creare una società mista, cioè controllata per la maggior parte dalla regione e partecipata anche dai privati, per gestire le centrali e lasciare molti più soldi alla regione di quanto accada ora. È un progetto che...🔗 Leggi su Ilpost.it

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