Nel bilancio 2025 di Courmayeur si registra un avanzo di 1,5 milioni di euro. Per il 2026 sono previsti interventi con 1,8 milioni di euro residui, destinati a specifici cantieri per migliorare il decoro urbano. I dettagli sui progetti e le aree interessate non sono stati ancora comunicati. La gestione finanziaria si mantiene solida, con risorse allocate per interventi di riqualificazione e sviluppo della città.

? Punti chiave? In Breve Il bilancio di Courmayeur chiude il 2025 con un avanzo di 1,5 milioni di euro. Il Consiglio comunale di Courmayeur ha dato il via libera al rendiconto finanziario relativo all’anno 2025, confermando una gestione economica caratterizzata da una solida capacità di spesa e assenza di debiti. Durante la seduta, il vice sindaco Perrin ha illustrato un quadro contabile che vede il risultato di amministrazione complessivo attestarsi a 12 milioni e 57.643 euro al termine di dicembre 2025. Una volta sottratte le quote destinate al fondo pluriennale vincolato per le spese correnti e i 7,6 milioni riservati agli investimenti in conto capitale, la disponibilità effettiva di avanzo di amministrazione si è fermata a 3 milioni e 845. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Courmayeur: bilancio 2025 solido con 1,5 milioni di avanzo

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