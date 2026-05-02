Acireale | bilancio solido 4,3 milioni di avanzo per i servizi

Il bilancio comunale di Acireale si è chiuso con un avanzo di 4,3 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati a migliorare alcuni servizi cittadini, anche se le specifiche modalità di utilizzo non sono state ancora ufficializzate. In vista di questa situazione, si attendono annunci su eventuali nuovi interventi o ampliamenti di servizi già esistenti, grazie alle risorse finanziarie rese disponibili.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 4,3 milioni di avanzo per la città?. Quali nuovi servizi verranno potenziati grazie ai fondi liberati?. Chi gestirà concretamente le nuove assunzioni previste dal bilancio?. Perché la puntualità nei pagamenti garantisce stabilità ai fornitori locali?.? In Breve Bilancio approvato da assessore Enzo Di Mauro e dirigente Antonella Battaglia.. Pagamenti ai fornitori effettuati con tempi medi di circa 15 giorni.. Risorse destinate a nuove assunzioni e potenziamento settori sociali e scolastici.. Gestione finanziaria conforme ai parametri nazionali senza alcun deficit rilevato.. Il Consiglio comunale di Acireale ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2025, confermando un risultato di amministrazione che tocca la cifra di 92.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acireale: bilancio solido, 4,3 milioni di avanzo per i servizi Notizie correlate Acireale, approvato il rendiconto 2025: oltre quattro milioni di avanzo disponibileIl Consiglio comunale di Acireale ha approvato in via definitiva il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, completando... Treviglio: bilancio record con 15 milioni e un avanzo da 4 milioniLa gestione finanziaria di Treviglio mostra segnali di una tenuta strutturale che va oltre la semplice contabilità locale, consolidando un modello di...