Sernaglia della Battaglia | bilancio 2025 con avanzo di 1,3 milioni

A Sernaglia della Battaglia il bilancio preventivo 2025 ha registrato un avanzo di 1,3 milioni di euro. Tra le risorse disponibili, ci sono 456mila euro che saranno destinati a interventi immediati a favore della comunità. La cifra rappresenta una parte significativa delle risorse economiche previste e sarà impiegata per progetti specifici, anche se i dettagli sulle modalità di utilizzo non sono ancora stati definiti.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 456mila euro immediatamente disponibili per la comunità?. Quali nuovi interventi sulla viabilità e la sicurezza sono stati finanziati?. Come influirà l'aumento delle rette asili nido sul portafoglio delle famiglie?. Chi beneficerà dei fondi stanziati per il sostegno agli anziani e disabili?.? In Breve Investiti 900mila euro per viabilità, percorsi ciclopedonali e riqualificazione spazi comuni.. Asili nido: quota comunale per bambino aumentata da 290 a 400 euro.. Oltre 142mila euro stanziati per servizi domiciliari e sostegno anziani.. Regimazione idraulica a Falzè tramite l'ex cava Trentin come cassa espansione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sernaglia della Battaglia: bilancio 2025 con avanzo di 1,3 milioni Notizie correlate Enpaia chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27,1 milioniRoma, 29 aprile 2026 – La Fondazione Enpaia approva il Bilancio Consuntivo 2025 che chiude con un avanzo di 27. Leggi anche: Bilancio 2025 da record: 5,4 milioni di avanzo