Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 9 Giugno 2026 - Johnny Stecchino

Da digital-news.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Sky Cinema e NOW è previsto il film “Johnny Stecchino”. La programmazione include una guida dettagliata con orari, titoli e generi per ogni canale. La serata offre una selezione di film, con informazioni sulla programmazione completa disponibile per gli spettatori.

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Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Johnny Stecchino resta una delle commedie più iconiche di Roberto Benigni, che qui gioca sul doppio ruolo tra ingenuità e paradosso. Un uomo qualunque, incredibilmente somigliante a un boss mafioso, viene trascinato a Palermo con l’inganno e finisce coinvolto in una situazione surreale più grande di lui. Il film vive di equivoci irresistibili e di un umorismo brillante che mescola leggerezza e satira. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, racconta una pagina oscura della storia americana. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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