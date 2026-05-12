Da Primavera a The Running Man, da Jarhead a Jerry Maguire: la guida completa ai film in onda stasera su Sky Cinema e NOW Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Primavera porta sullo schermo una delle opere più premiate della stagione, con 7 candidature e 4 David di Donatello 2026. Diretto da Damiano Michieletto e interpretato da Tecla Insolia e Michele Riondino, il film è liberamente tratto da Stabat Mater di Tiziano Scarpa e costruisce un racconto intenso e musicale, dove la crescita interiore dei personaggi si intreccia a un contesto emotivo profondo e spesso doloroso. L’atmosfera è delicata ma potente, con una messa in scena che valorizza sensibilità e fragilità umane.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 12 Maggio 2026 - Primavera

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