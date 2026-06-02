Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) e in seconda serata su Sky Cinema Suspence alle 21.45 (canale 306) Una di famiglia gioca con le apparenze e costruisce un thriller psicologico teso e ambiguo con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. La storia segue Millie, giovane domestica che entra a lavorare presso una famiglia apparentemente perfetta, salvo scoprire che dietro quella facciata si nasconde un mondo disturbante fatto di segreti e manipolazioni. Il film punta tutto su atmosfera e tensione crescente, mantenendo lo spettatore costantemente in bilico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 2 Giugno 2026 - Una di famiglia

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Sequenza Spot Sky Cinema Family | Giovedì 15 Gennaio 2026

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