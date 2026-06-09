Cosa farà adesso Milo Infante svolta dopo l’addio alla Rai

Dopo l’addio alla Rai, Milo Infante si prepara a nuove iniziative nel settore televisivo. La stagione si è conclusa con ottimi ascolti, superando spesso le aspettative. Si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse del conduttore, mentre i programmi di approfondimento continuano a mantenere un ruolo centrale nel panorama televisivo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali progetti futuri.

Con la stagione televisiva ormai alle spalle e risultati d’ascolto che hanno spesso superato le aspettative, qualcosa sembra muoversi dietro le quinte di uno dei programmi di approfondimento più seguiti degli ultimi anni. Nonostante gli ottimi numeri registrati da “Ore 14”, soprattutto nella versione serale che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante anche contro concorrenti storici della prima serata, il futuro del volto simbolo della trasmissione appare improvvisamente meno scontato del previsto. Le ultime puntate hanno lasciato una sensazione particolare negli spettatori più attenti. Nel salutare il pubblico al termine della stagione, Milo Infante si è mostrato visibilmente emozionato, pronunciando parole che molti hanno interpretato come qualcosa di più di un semplice arrivederci estivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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