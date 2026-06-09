Il presidente del Real Madrid ha annunciato che il grande obiettivo di mercato per il prossimo futuro è Alvarez, giocatore dell’Atletico. La notizia è stata pubblicata dal Corriere dello Sport e riguarda un possibile trasferimento tra le due squadre di calcio. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi o le modalità dell’eventuale operazione.

2026-06-08 19:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Real Madrid, è Alvarez il grande colpo annunciato da Perez. Secondo l’edizione online di ‘Marca’ il calciatore in questione sarebbe infatti Julian Alvarez, 26enne attaccante argentino dell’Atletico Madrid. Il quotidiano avvalora così l’indiscrezione di ‘Sky Sports’, ricordando gli ‘indizi’ che lo stesso Perez aveva dato nell’intervista televisiva rilasciata a ‘Horizonte’ prima delle elezioni per la presidenza del Real Madrid: “Non è Olise. Non è nemmeno Doku. È un attaccante e non gioca in Premier League. Si tratta di un vero Galactico, un giocatore della dimensione di Cristiano Ronaldo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Real Madrid, è Alvarez dell’Atletico il grande obiettivo annunciato da Perez

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