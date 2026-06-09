Il Napoli sta negoziando con la Lazio per il trasferimento di Mario Gila. La società biancoceleste chiede almeno 30 milioni di euro. La trattativa riguarda ancora le cifre e le modalità di pagamento, ma non sono stati ancora definiti i dettagli finali. La Lazio vuole mantenere una posizione ferma sulla richiesta economica, mentre il Napoli valuta le proprie opzioni. La situazione resta in fase di confronto tra le due parti.

2026-06-09 08:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Il Napoli continua a seguire la pista che porta a Mario Gila. A dispetto della presa di posizione di Lotito: il presidente ha promesso a Gattuso che farà di tutto per trattenerlo, nonostante il difensore catalano abbia il contratto in scadenza nel 2027 e nessuna voglia di rinnovare. Il patto, però, cadrebbe a una condizione: se arrivasse un’offerta da 30 milioni di euro. È questa la richiesta che la Lazio abbina al giocatore e sarebbe questa l’unica cifra capace di far cambiare idea a Lotito, altrimenti intenzionato a portarlo a scadenza. A incidere... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Napoli, partita a scacchi per Gila: la Lazio vuole almeno 30 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Corriere dello Sport – l’Inter chiede almeno 70 milioni

Corriere dello Sport – Napoli, Gila e Khalaili: ecco i grandi obiettivi per rinforzare la nuova difesaIl mercato estivo si avvicina e diverse squadre si preparano a rinforzare le rispettive rose.

Temi più discussi: Napoli in vendita? De Laurentiis chiude le porte, Rizzetta rilancia: c'è una deadline; Allegri vuole Rabiot al Napoli con McTominay: il piano per portarlo al Maradona; Napoli scatenato, in arrivo un poker di stelle per Allegri: tutti i nomi pronti a sbarcare; De Bruyne al veleno contro Conte: Felice se ne sia andato dal Napoli. Futuro? Serve un colloquio...

Inter-Napoli e Juve-Milan: la 3ªgiornata è extralusso L'INTER SI FA IN TRE Tifosi in rivolta: Gerry e Ibra out E Lotito resta solo La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 6 giugno #Corrieredellosport x.com

Futuro Napoli, Corriere dello Sport: De Bruyne al centro del MondoLa prima pagina del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Napoli con il titolo di spalla: De Bruyne al centro del Mondo. tuttonapoli.net

Zazzaroni: Allegri-Milan: mai visto nulla del genere. Napoli su Rabiot, è tutto veroIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato anche del mercato in entrata del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. areanapoli.it