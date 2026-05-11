Corriere dello Sport – Napoli Gila e Khalaili | ecco i grandi obiettivi per rinforzare la nuova difesa

Il mercato estivo si avvicina e diverse squadre si preparano a rinforzare le rispettive rose. Tra le operazioni più discusse ci sono quelle di rinforzo nel reparto difensivo, con alcuni nomi che vengono accostati alle società di serie A. In particolare, si parla di un attaccante e di un difensore, entrambi considerati obiettivi prioritari per migliorare la linea arretrata. Le trattative sono ancora in fase preliminare e nessun accordo è stato ufficializzato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui