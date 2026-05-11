Corriere dello Sport – Napoli Gila e Khalaili | ecco i grandi obiettivi per rinforzare la nuova difesa

Da justcalcio.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato estivo si avvicina e diverse squadre si preparano a rinforzare le rispettive rose. Tra le operazioni più discusse ci sono quelle di rinforzo nel reparto difensivo, con alcuni nomi che vengono accostati alle società di serie A. In particolare, si parla di un attaccante e di un difensore, entrambi considerati obiettivi prioritari per migliorare la linea arretrata. Le trattative sono ancora in fase preliminare e nessun accordo è stato ufficializzato.

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2026-05-11 09:11:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Oggi  è già domani. Se il Napoli batterà il Bologna, percorrendo gli ultimi passi e conquistando gli ultimi tre punti necessari per la Champions, partirà subito il mercato del futuro. Letteralmente: la qualificazione, infatti, farà scattare automaticamente l’ obbligo di riscattare Hojlund. Lo dice il contratto sottoscritto con lo United la scorsa estate. E così, se vogliamo, Rasmus diventerà il primo acquisto a titolo definitivo della nuova stagione: 44 milioni di euro. Il secondo sarà Alisson: il suo riscatto dallo Sporting Lisbona non è obbligatorio ma soltanto un diritto che il club ha già deciso di esercitare versando altri 16,5 milioni, dopo i 3,5 per il prestito oneroso.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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