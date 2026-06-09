Il leader della Corea del Nord ha organizzato un banchetto e uno spettacolo artistico nella capitale Pyongyang in occasione della visita del presidente cinese. L’evento si è svolto lunedì sera e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti. La celebrazione ha avuto come obiettivo principale l’accoglienza del rappresentante cinese nel Paese. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo ai contenuti dello spettacolo o ai partecipanti specifici.

I l leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha organizzato lunedì sera nella capitale Pyongyang un banchetto e uno spettacolo artistico in onore del presidente cinese Xi Jinping, in visita nel Paese. Si è trattato della prima visita di Xi in Corea del Nord negli ultimi sette anni. L’evento ha sottolineato l’impegno delle due parti ad approfondire la cooperazione tra Cina e Corea del Nord e a ricostruire le loro complesse alleanze tradizionali. Durante il vertice di lunedì, Xi ha espresso la volontà del suo Paese di espandere la cooperazione in una vasta gamma di settori, tra cui il commercio, l’agricoltura, l’edilizia e la tecnologia, secondo quanto riportato dall’emittente statale cinese CCTV. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Nord, Kim Jong Un organizza banchetto e spettacolo per Xi Jinping

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