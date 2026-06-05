Xi Jinping va da Kim Jong-un visita in Corea del Nord la prossima settimana
Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord nella settimana prossima, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. La visita è confermata e si svolgerà nel prossimo futuro. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui programmi o sugli incontri previsti durante la visita.
(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana. Lo hanno annunciato i media statali cinesi. L'emittente statale CCTV ha riferito che Xi Jinping visiterà Pyongyang dall'8 al 9 giugno su invito del leader nordcoreano Kim Jong Un, e si tratterà del suo primo viaggio a Pyongyang in sette. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Xi Jinping prepara visita a Corea del Norte tras 5 años de ausencia
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