Xi Jinping va da Kim Jong-un visita in Corea del Nord la prossima settimana

Da webmagazine24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord nella settimana prossima, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. La visita è confermata e si svolgerà nel prossimo futuro. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui programmi o sugli incontri previsti durante la visita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana. Lo hanno annunciato i media statali cinesi. L'emittente statale CCTV ha riferito che Xi Jinping visiterà Pyongyang dall'8 al 9 giugno su invito del leader nordcoreano Kim Jong Un, e si tratterà del suo primo viaggio a Pyongyang in sette. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Xi Jinping prepara visita a Corea del Norte tras 5 años de ausencia

Video Xi Jinping prepara visita a Corea del Norte tras 5 años de ausencia

Notizie e thread social correlati

Successore Kim Jong-un: la figlia Ju-ae sarà la prossima leader della Corea del Nord?Le apparizioni della figlia di Kim Jong-un in eventi pubblici di rilievo stanno attirando l’attenzione dei media.

Cina, Xi Jinping in visita in Corea del Nord: è la prima volta in sette anniIl presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana, segnando la sua prima visita nel paese negli ultimi sette anni.

Temi più discussi: Xi Jinping va da Kim Jong-un, visita in Corea del Nord la prossima settimana; Xi Jinping va da Kim Jong-un, visita in Corea del Nord la prossima settimana; Gran Bretagna, nuove accuse per l’ex principe Andrea: subaffittava i cottage di Royal Lodge; L’attore James Handy ucciso a Los Angeles, Hollywood sotto choc.

kim jong xi jinping va daXi Jinping va da Kim Jong-un, visita in Corea del Nord la prossima settimana(Adnkronos) - Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana. Lo hanno annunciato i media statali cinesi. L'emittente statale CCTV ha riferito che Xi Jinping visiterà ... msn.com

kim jong xi jinping va daCina, Xi Jinping in visita in Corea del Nord: è la prima volta in sette anniIl presidente cinese Xi Jinping si recherà in Corea del Nord la prossima settimana, come annunciato oggi da entrambi i Paesi. Si tratterà della sua prima ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web