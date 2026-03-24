Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha annunciato che consoliderà “in modo irreversibile” lo status di potenza nucleare della Corea del Nord, mantenendo al contempo una linea dura nei confronti della Corea del Sud, che ha definito lo Stato “ più ostile “. Secondo quanto riportato dai media statali, in un discorso tenuto davanti al parlamento di Pyongyang, Kim ha accusato gli Stati Uniti di “terrorismo e aggressione di Stato a livello globale”, in un apparente riferimento alla guerra in Medioriente, e ha affermato che la Corea del Nord svolgerà un ruolo più incisivo in un fronte unito contro Washington, in un contesto di crescente sentimento anti-americano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Nord, Kim Jong Un annuncia: “Continueremo a espandere l’arsenale nucleare”

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