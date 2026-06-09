Luca Lenzi, di 54 anni, è morto domenica sera. Era previsto che partecipasse a una cena con la famiglia e amici, un appuntamento ricorrente.

Grosseto, 9 giugno 2026 – Domenica sera aveva fissato di andare a cena con la sua famiglia e le famiglie di amici, così come accadeva spesso con questo gruppo di persone. Ma la febbre che lo accompagnava da qualche giorno e che non accennava ad allentare la presa non gli consentiva di avere le forze per uscire, per cui ha detto agli altri che sarebbe rimasto a casa. Nella notte, però, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e il suo cuore ha cessato di battere, senza che nulla potesse essere fatto per salvarlo. Si è spento così, all’età di 54 anni, Luca Lenzi, persona molto conosciuta e ben voluta in città sia negli ambienti sportivi sia in quelli lavorativi per la sua simpatia e disponibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cordoglio per la scomparsa di Luca Lenzi, aveva 54 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Massimo Acerbo: Lessona piange la scomparsa di un uomo di 54 anniLessona si è stretta intorno alla famiglia di Massimo Acerbo, un uomo di 54 anni scomparso recentemente.

Cordoglio per la scomparsa dello storico speaker per 25 anni protagonista al Picco. Addio a Sannino, ’voce’ delle AquileÈ deceduto ieri mattina uno storico speaker che per 25 anni ha accompagnato le partite al Picco, diventando una figura riconoscibile e amata dai...

Argomenti più discussi: Cordoglio per la scomparsa di Luca Lenzi, aveva 54 anni; È morto a 54 anni Luca Lenzi. Comunità in lutto; Grosseto in lutto per la scomparsa di Luca Lenzi: aveva 54 anni, lascia la moglie Giulia e il figlio Tommaso, si attendono le esequie; Maccagno sotto choc per la morte di Sara Vetrano nell'incidente: la ragazza morta frequentava l'Einaudi e avrebbe compiuto 17 anni tra pochi giorni.

Grosseto in lutto per la scomparsa di Luca Lenzi: aveva 54 anni, lascia la moglie Giulia e il figlio Tommaso, si attendono le esequieNella notte è morto Luca Lenzi, 54 anni, dopo aver affrontato una malattia gravissima, lunga, e contro la quale ha combattuto come un leone. Apprendiamo la vicenda grazie ai colleghi di MaremmaOggi. alphabetcity.it