Cordoglio per la scomparsa dello storico speaker per 25 anni protagonista al Picco Addio a Sannino ’voce’ delle Aquile

È deceduto ieri mattina uno storico speaker che per 25 anni ha accompagnato le partite al Picco, diventando una figura riconoscibile e amata dai tifosi delle Aquile. Aveva 84 anni e la sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra i sostenitori e gli appassionati di calcio. La sua voce è rimasta impressa nelle memorie di molti che lo hanno ascoltato durante le numerose stagioni sportive.

Un grave lutto ha scosso il popolo aquilotto: all’età di 84 anni è mancato ieri mattina, all’ospedale di Sarzana, il popolare tifoso dello Spezia Gianfranco Sannino, conosciutissimo per aver ricoperto il ruolo di speaker, al ‘Picco’, nelle partite casalinghe delle Aquile, per ben 25 anni, dal 1975 al 2000. Il suo bellissimo timbro di voce ha accompagnato formazioni storiche dello Spezia, tra le quali quella vincente del campionato 1985-86. Indimenticabile il ricordo di un suo intervento, nel corso del match Spezia-Pistoiese, a invocare il sostegno del pubblico nell’infuocato finale di gara, quando le Aquile si erano trovate in svantaggio. Appassionato dei colori bianchi, sempre ottimista e con una parola buona per il suo amato Spezia, Sannino lascia nel dolore i figli Christian e Matteo, la sorella Carla e i nipoti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cordoglio per la scomparsa dello storico speaker per 25 anni protagonista al Picco. Addio a Sannino, ’voce’ delle Aquile Cordoglio per la scomparsa dello storico ristoratore Giovanni Volpi ex titolare de il CantuccioArezzo, 28 febbraio 2026 – Cordoglio per la scomparsa dello storico ristoratore Giovanni Volpi ex titolare de il Cantuccio. Nasce Aquile, il progetto dedicato a soggetti con disturbo dello spettro autistico da 0 a 25 anniNuovi percorsi psicologici e psicoeducativi per persone con disturbi dello spettro autistico, puntando su Autonomia, Qualità della vita, Inclusione,...