Addio a Massimo Acerbo | Lessona piange la scomparsa di un uomo di 54 anni

Lessona si è stretta intorno alla famiglia di Massimo Acerbo, un uomo di 54 anni scomparso recentemente. La comunità locale ricorda con affetto la figura di Acerbo, che negli ultimi giorni ha ricevuto l’affetto dei parenti e delle persone vicine. La famiglia ha ringraziato pubblicamente la struttura sanitaria che si è occupata di lui, esprimendo gratitudine per l’assistenza ricevuta. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

? Cosa scoprirai Come ha affrontato gli ultimi giorni la famiglia di Massimo?. Chi sono i familiari che hanno espresso gratitudine alla struttura?. Perché il centro Don Picco è stato fondamentale per lui?. Quali sono le conseguenze sociali di questa scomparsa per Lessona?.? In Breve Soffrono la perdita il padre Sergio e il fratello Roberto.. Esequie presso la cappella del Centro Don Picco a Lessona.. Sepoltura e cremazione previste presso il cimitero di Biella.. Massimo era ospite della struttura gestita dalla Società Giovanni XXIII.. Massimo Acerbo è venuto a mancare all’ospedale di Ponderano dopo un periodo di malattia, lasciando un profondo vuoto tra i familiari e la comunità di Lessona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Massimo Acerbo: Lessona piange la scomparsa di un uomo di 54 anni Notizie correlate Forlì piange la scomparsa di Giovanni Tavoletti, Zattini: "Amministratore scrupoloso, uomo dai modi garbati"Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Tavoletti. Addio a Giuseppe Di Gennaro, l'Aretino piange la scomparsa dell'ex capo della superprocura antimafiaDurante gli anni di piombo Di Gennaro venne sequestrato dai Nap (Nuclei armati proletari) e minacciato di morte dai terroristi delle Brigate Rosse... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Addio a Massimo Acerbo, morto a soli 54 anni; A Lessona l'ultimo addio a Massimo: se n'è andato a 54 anni; Scontro tra moto e bici: ciclista morto, centauro gravissimo. Addio a Massimo Acerbo, morto a soli 54 anniÈ mancato nei giorni scorsi Massimo Acerbo, 54 anni, come annunciato dalla famiglia nel necrologio diffuso nel territorio. L’uomo si è spento all’ospedale di Ponderano dopo un periodo di sofferenza, c ... laprovinciadibiella.it Canzoni dimenticate 2. . Erba di casa mia . Massimo Ranieri - facebook.com facebook