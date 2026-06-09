Cooperativa e digitale | la tecnologia per dare più spazio all’umano

Un software chiamato Gecos viene utilizzato per alleggerire il lavoro burocratico degli operatori sociali. Attraverso l’automazione delle pratiche, permette di risparmiare tempo e ridurre gli errori. Inoltre, l’intelligenza artificiale integrata aiuta a individuare e assistere meglio le persone fragili, offrendo risposte più rapide e personalizzate. La tecnologia, dunque, si inserisce come strumento di supporto diretto alle attività umane nel settore sociale.

? Domande chiave? In Breve L’innovazione digitale prende casa a Palazzo Pancaldi con i Gecos Days 2026. Le cooperative di tutta Italia si sono riunite a Livorno nei giorni scorsi per affrontare la sfida della digitalizzazione durante l’edizione 2026 dei Gecos Days. L’evento, ospitato nella cornice di Palazzo Pancaldi, ha offerto due giornate di confronto intenso tra professionisti del settore e rappresentanti delle organizzazioni sociali. L’iniziativa è stata ideata e organizzata da SixS – Soluzioni Informatiche per il Sociale, con l’obiettivo di esplorare come le nuove tecnologie possano sostenere concretamente il terzo settore. Al centro della manifestazione è stato il software Gecos, prodotto da SixS per la gestione informatizzata del personale e dei servizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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