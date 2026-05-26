È nata una nuova cooperativa di comunità sul territorio di Lamporecchio e Larciano. Si chiama " Radici del Montalbano ", una nuova realtà che avrà come obiettivo quello di conoscere a fondo le esigenze, le storie e la fragilità della popolazione locale per poi offrire risposte precise e puntuali. Poi punterà a creare ponti tra i cittadini, istituzioni e altre realtà locali. "Essere radici – ha affermato la presidente Valeria Sostegni – significa essere quel tessuto invisibile, ma fondamentale che tiene unita la comunità, sostenendo chi è più fragile e valorizzando i talenti del luogo". Alla presentazione sono intervenuti il vicesindaco Luca Artino e l’assessore al bilancio Simona Meozzi, del Comune di Lamporecchio, e la sindaca di Larciano Lisa Amidei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce la cooperativa di comunità. Si chiama ’Radici del Montalbano’. Per dare risposte e creare ponti

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