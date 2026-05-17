L’impegno umano e comunitario accanto alle persone | i 30 anni della Cooperativa sociale San Cassiano

Venerdì 15 maggio si sono celebrati i trent’anni di attività della Cooperativa sociale San Cassiano a Trescore Balneario. La giornata ha visto coinvolgimento di diverse persone e gruppi della comunità, con momenti di condivisione e ricordo. La cooperativa si occupa di assistenza e servizi sociali, lavorando al fianco di persone in diverse situazioni di bisogno. La festa ha coinvolto residenti, operatori e rappresentanti locali, tutti insieme per ricordare un percorso di tre decenni.

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Tempo di festeggiamenti per la comunità di Trescore Balneario. Venerdì 15 maggio, infatti, tutta la comunità si è stretta attorno ai volontari della Cooperativa sociale San Cassiano onlus, con in testa la presidente Ciselda Maestroni, per festeggiare i suoi 30 anni di attività, all’insegna della solidarietà. Un traguardo importante, che rappresenta non solo la continuità di un’esperienza, ma l’impegno umano e comunitario accanto alle persone, costruendo ogni giorno opportunità di lavoro, autonomia e partecipazione. La festa si è svolta al Centro Zelinda, sede della San Cassiano, in via F.lli Calvi: con visita al laboratorio, il saluto delle autorità, l’intervento della presidente Ciselda Maestroni, ed infine il rinfresco conviviale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento Bellinzago, il corteo degli Alpini celebra 30 anni di impegno sociale? Cosa scoprirai Chi ha guidato il gruppo durante questi trent'anni di attività? Come hanno coinvolto i delegati delle altre zone della provincia?... Leggi anche: Castelfidardo, "sfrattati" dopo vent'anni in RSA: l'allarme di 8 OSS della cooperativa sociale