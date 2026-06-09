Convocati formazione e quote Svizzera Mondiali 2026 I rossocrociati vogliono dare fastidio alle grandi
La Svizzera si trova al secondo posto nel mondo per continuità di risultati, ma nonostante questa costanza, manca di un elemento che potrebbe permetterle di migliorare ulteriormente. La squadra ha convocato i giocatori per le prossime partite, con particolare attenzione alla formazione e alle quote di partecipazione ai Mondiali del 2026. L’obiettivo è mantenere la competitività e cercare di superare le prestazioni attuali.
In quanto a continuità di risultati la Svizzera è seconda a pochi nel mondo, anche se manca quel qualcosa in più che potrebbe darle il salto di qualità. Il CT Yakin ha un gruppo solido e di ottimo livello ma senza giocatori di primo piano, e questo ha impedito anche nelle ultime 2 edizioni degli europei di andare oltre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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