Convocati formazione e quote Turchia Mondiali 2026

Da infobetting.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Turchia si prepara per la sua terza partecipazione ai Mondiali, con la squadra guidata da Montella. La sua ultima presenza nel torneo risale a diversi anni fa, quando si classificò terza, risultato che ha attirato l’attenzione. La selezione ha recentemente convocato i giocatori e avviato la formazione, mentre si definiscono le quote di partecipazione per il Mondiale del 2026.

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È solamente alla terza partecipazione assoluta ad un mondiale la Turchia di Montella, ma l’ultima edizione che l’ha vista ai nastri di partenza è finita con un clamoroso terzo posto finale. Era il 2002 e in panchina c’era uno dei santoni del calcio turco come Mustafa Denizli, dopo 24 anni però i Bizim Çocuklar tornano alla rassegna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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