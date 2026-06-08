Convocati formazione e quote Belgio Mondiali 2026

Da infobetting.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Belgio ha convocato la squadra per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026. La formazione comprende i giocatori scelti e le quote di partecipazione stabilite per la competizione. La nazionale non ha vinto trofei finora e il miglior risultato resta il terzo posto al mondiale del 2018. La convocazione include anche i calciatori che parteciperanno alla formazione e alle quote di accesso ai prossimi tornei internazionali.

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La generazione d’oro del Belgio non ha portato trofei in una bacheca ad oggi vuota, e l’unico risultato che si ricorda è il terzo posto al mondiale del 2018. I diavoli rossi di Garcia sono una squadra a metà tra il crepuscolo della vecchia guardia all’ultimo giro di giostra e una serie di giovani di belle speranze. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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