Controlli a tappeto tra Erba e Asso | 72 persone identificate e 67 veicoli fermati

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno effettuato controlli approfonditi tra le zone di Erba e Asso, identificando complessivamente 72 persone e fermando 67 veicoli. L’intervento, svolto in modo straordinario, ha coinvolto diverse pattuglie e ha avuto l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali irregolarità. Le operazioni si sono svolte su tutto il territorio, con l’intento di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Controlli straordinari dei carabinieri nei giorni scorsi tra Erbese e Assese, con un’operazione mirata a rafforzare la sicurezza e a prevenire i reati sul territorio.Posti di controllo e pattugliamentiIl servizio, coordinato dalla compagnia carabinieri di Como, si è sviluppato attraverso una.🔗 Leggi su Quicomo.it

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