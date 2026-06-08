Nottata di controlli | 50 veicoli fermati tra gli automobilisti c’è chi guidava ubriaco e senza patente
Durante la notte sono stati effettuati controlli su 50 veicoli. Tra gli automobilisti fermati, uno risultava ubriaco, un altro aveva la patente revocata e un terzo nascondeva un bastone sotto il sedile. Nessun incidente è stato segnalato e nessuna persona è stata arrestata. I controlli sono proseguiti per verificare il rispetto delle norme stradali e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.
C'è chi si era messo al volante nonostante avesse esagerato con l'alcol, chi guidava senza patente (perché revocata) e chi nascondeva un bastone sotto il sedile dell'auto. È quanto emerso dei controlli straordinari effettuati nella serata di sabato 6 giugno dai carabinieri della Compagnia di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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