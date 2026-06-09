Concessioni balneari | Lido delle Monache a Romeo Spiaggia di Donn’Anna torna a Bagno Elena e Bagno Ideal
L’Autorità portuale ha aperto le offerte economiche per tre lotti di arenile a Posillipo. La spiaggia di Donn’Anna ritorna ai concessionari precedenti, Bagno Elena e Bagno Ideal, escludendo Palazzo Petrucci. Il lido delle Monache viene assegnato a Romeo Alberghi.
Dall'apertura delle offerte economiche riguardo il bando dell’Autorità portuale per tre lotti di arenile a Posillipo è emerso che la spiaggia di Donn’Anna torna ai concessionari precedenti Bagno Elena e Bagno Ideal (Palazzo Petrucci escluso), mentre il lido delle Monache va a Romeo Alberghi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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