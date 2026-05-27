Posillipo riapre la spiaggia delle Monache ma quella di Donn'Anna è ancora sporca dopo l'assalto del weekend

La spiaggia delle Monache è stata riaperta dopo che il Tribunale amministrativo regionale ha concesso una sospensiva al Lido Sirena. La spiaggia di Donn’Anna, invece, rimane sporca e presenta ancora rifiuti, a seguito dell’afflusso di bagnanti durante il fine settimana. La situazione attuale vede due spiagge con condizioni diverse: una aperta e ripulita, l’altra ancora lasciata in stato di abbandono.

Riapre la spiaggia delle Monache. Il Lido Sirena ha ottenuto una sospensiva dal Tar. Ma la spiaggia di Donn'Anna è ancora una discarica dopo l'assalto di bagnanti nel weekend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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