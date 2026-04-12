Bagno sulla spiaggia delle Monache | Il Comune permetta l' accesso a tutti

Sabato 11 aprile, attivisti del comitato Mare libero e pulito hanno occupato la spiaggia delle Monache a Posillipo, chiedendo al Comune di garantire l’accesso libero a tutte le spiagge di Napoli. La protesta si è svolta con l’obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di permettere a chiunque di accedere liberamente alle aree costiere della città. L’azione ha segnato l’inizio della stagione estiva per il gruppo, che si propone di difendere il diritto di tutti di godere del mare.

“Che le spiagge di Napoli siano tutte ad accesso libero”. È con questo motto che gli attivisti del comitato Mare libero e pulito hanno compiuto, sabato 11 aprile, la prima azione della stagione nella spiaggia di Posillipo. L'accesso libero rivendicato fa riferimento alla sentenza del Tar che ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it Due ordigni bellici ritrovati sulla spiaggia di San Salvo, scatta il divieto di accessoL'ordinanza della sindaca De Nicolis per ragioni di sicurezza, ma anche per consentire la rimozione dei detriti e dei materiali trasportati dalle... Enzo Delle Monache: il libro che salva i borghi abruzzesiLa presentazione del nuovo romanzo Nullaccadenza di Enzo Delle Monache è fissata per la domenica 29 marzo alle ore 17:00 a Campli. Spiaggia delle Monache, Posillipo: la caletta di Napoli - EP.16