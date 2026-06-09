Come funzionano le mistery box che stanno spopolando su Vinted anche se il regolamento della piattaforma le vieta

Su Vinted, piattaforme di vendita di abbigliamento usato, sono state segnalate mistery box che vengono vendute nonostante il divieto della piattaforma. Questi pacchi a sorpresa vengono acquistati senza conoscere il contenuto e spesso contengono articoli di vario tipo. La tendenza si aggiunge a fenomeni precedenti come i pacchi Amazon non ritirati e i Labubu, che avevano già catturato l’attenzione degli utenti. La piattaforma ha vietato formalmente queste vendite, ma si riscontrano comunque annunci di questo tipo.

Dopo la febbre dei Labubu e dei pacchi mai ritirati di Amazon venduti a sorpresa, la moda delle mistery box è arrivata anche su Vinted. Da qualche tempo sulla piattaforma dedicata alla compravendita di abiti e oggetti usati compaiono infatti annunci di scatole dal contenuto sconosciuto. Chi compra sa soltanto la taglia, il genere o una categoria generica di prodotti, ma non conosce gli articoli che riceverà. Queste scatole dal contenuto misterioso però non sono consentite dal regolamento di Vinted. La piattaforma, infatti, proibisce la vendita di pacchetti sorpresa e di articoli il cui contenuto non sia chiaramente identificabile prima dell’acquisto. Eppure le mistery box continuano a circolare e a conquistare utenti attratti dalla stessa logica che ha reso popolari i blind box, i Labubu e altri prodotti basati sull’effetto sorpresa. 🔗 Leggi su Open.online

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