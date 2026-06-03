Le mistery box arrivano a Monza | i pacchi smarriti di Amazon ma non solo a prezzi stracciati

Da monzatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monza sono arrivate le mystery box, pacchi che contengono vari oggetti e che vengono venduti a prezzi molto bassi. Si possono trovare all’interno prodotti di valore, spesso per poche decine di euro, ma c’è il rischio di ricevere articoli meno utili o di scarso valore. Questi pacchi sono disponibili anche su piattaforme di e-commerce come Amazon, e sono rivolti a chi ama le sorprese e vuole rischiare nell’acquisto.

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Si possano trovare all’interno “tesori” per poche decine di euro. Bisogna rischiare e gli amati delle sorprese siamo certi troveranno pane per i loro denti. Perché, con un costo di 30 euro al kg, sarà possibile portarsi a casa prodotti provenienti dai resi dell’e-commerce, rimanenze di magazzino. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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