Le mistery box arrivano a Monza | i pacchi smarriti di Amazon ma non solo a prezzi stracciati

Notizia in breve

A Monza sono arrivate le mystery box, pacchi che contengono vari oggetti e che vengono venduti a prezzi molto bassi. Si possono trovare all’interno prodotti di valore, spesso per poche decine di euro, ma c’è il rischio di ricevere articoli meno utili o di scarso valore. Questi pacchi sono disponibili anche su piattaforme di e-commerce come Amazon, e sono rivolti a chi ama le sorprese e vuole rischiare nell’acquisto.