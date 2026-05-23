Infradito 2026 | i modelli di tendenza che stanno già spopolando tra le star

Notizia in breve

Le infradito sono diventate protagoniste della moda estiva 2026, passando dalla spiaggia alla città. I modelli più popolari tra le celebrità combinano comfort e design innovativo, e stanno già riscuotendo successo tra il pubblico. Le scarpe sono disponibili in diverse varianti, con materiali e dettagli variabili, che rispondono alle nuove tendenze. La diffusione tra le star ha contribuito a consolidare questa tendenza anche nel mercato mainstream.