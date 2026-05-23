Infradito 2026 | i modelli di tendenza che stanno già spopolando tra le star

Da novella2000.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le infradito sono diventate protagoniste della moda estiva 2026, passando dalla spiaggia alla città. I modelli più popolari tra le celebrità combinano comfort e design innovativo, e stanno già riscuotendo successo tra il pubblico. Le scarpe sono disponibili in diverse varianti, con materiali e dettagli variabili, che rispondono alle nuove tendenze. La diffusione tra le star ha contribuito a consolidare questa tendenza anche nel mercato mainstream.

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Dalla spiaggia alla città: le infradito si confermano la tendenza dell’estate 2026, tra comfort, design e nuove interpretazioni. Le infradito non sono più soltanto la calzatura simbolo delle vacanze al mare: per l’estate 2026 diventano una vera tendenza fashion, reinterpretata in chiave luxury e urbana. Dai modelli minimal in pelle alle versioni platform e gioiello, questo accessorio si impone come uno dei protagonisti della stagione, già scelto dalle star per look rilassati ma estremamente curati. Le infradito, per anni considerate esclusivamente un simbolo di praticità da spiaggia, stanno vivendo una trasformazione radicale che le porta direttamente nel cuore della moda urbana e del lusso contemporaneo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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