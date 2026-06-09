Clima e salute | l’arte sfida la crisi ambientale a Venezia

A Venezia, artisti e fotografi affrontano il tema del clima e della salute attraverso l’arte. La fotografia viene utilizzata per rendere più accessibili i dati scientifici e sensibilizzare sul cambiamento ambientale. Tra le questioni sollevate, si discute anche della sopravvivenza dei cavalli nella città, collegandola alle sfide legate alla crisi ambientale. Le immagini cercano di comunicare l’impatto delle trasformazioni climatiche sulla vita quotidiana e sul patrimonio locale.

? Domande chiave? In Breve L’arte e la scienza si incontrano a San Giorgio Maggiore martedì 9 giugno per affrontare la crisi climatica. L’artista Roberto Dutesco organizza domani, martedì 9 giugno, un incontro internazionale alle Stanze della Fotografia sull’Isola di San Giorgio Maggiore per discutere il legame tra cultura, salute e cambiamenti ambientali. L’evento, che si svolgerà dalle 15 alle 17.30, fa parte del calendario degli eventi collaterali della Biennale Arte. Il panel mira a riflettere su come l’arte possa generare una consapevolezza collettiva necessaria per affrontare le conseguenze del riscaldamento globale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Jameel Arts & Health Lab, un laboratorio frutto della partnership con l’Organizzazione mondiale della sanità (WHO). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Clima e salute: la sfida per le nuove generazioni | CDE Biblioteca CNR Potenza

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