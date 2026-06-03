Venezia la sfida del clima | arte e nuovi modelli tra laguna e San Marco

A Venezia si discute come la Water Declaration possa modificare i modelli economici della laguna. Si analizzano anche le iniziative artistiche che trasformeranno Piazza San Marco in un palcoscenico dedicato alle tematiche climatiche. La proposta mira a integrare arte e sostenibilità per affrontare le sfide ambientali della città. Non sono stati ancora definiti i dettagli delle opere o delle strategie economiche coinvolte. La discussione coinvolge enti pubblici e artisti locali, senza indicazioni su tempistiche precise.

Come influenzerà la Water Declaration i nuovi modelli economici della laguna?. Quali artisti trasformeranno Piazza San Marco in un palcoscenico climatico?. Chi guiderà il dibattito sulla blue economy e la transizione energetica?. Quali mostre esploreranno il legame tra risorse minerarie e geografia dell'energia?.? In Breve Programma dal 3 all'8 giugno 2026 tra Piazza San Marco, San Servolo e IUAV. Lancio Water Declaration con l'economista Rifkin e performance di Meg Avon. Discussioni su blue economy con Cucinella e Pauli il 4 giugno. Mostre Critical Minerals e FAO MuNe presso l'Università IUAV. Venezia ospita la Venice Climate Week dal 3 all’8 giugno 2026 con un programma tra Piazza San Marco e la laguna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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