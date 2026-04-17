Lunedì 20 aprile, nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli a Roma, si terrà un convegno dedicato alle aree di crisi ambientale. L’evento, che inizierà alle 11, si concentrerà sugli effetti dell’inquinamento sulla salute e sulle misure di prevenzione. Durante l’incontro verranno discussi anche gli sviluppi più recenti nel campo delle normative legislative pertinenti.

ROMA - Lunedì 20 aprile, a partire dalle ore 11, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli si svolgerà il convegno "Aree di crisi ambientale: impatti dell'inquinamento sulla salute - Prevenzione e sviluppi legislativi". Si prevede nell'occasione il saluto del segretario di presidenza della Camera dei Deputati, Filiberto Zaratti. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Aree di crisi ambientale: impatti dell’inquinamento sulla salute”, convegno a Roma lunedì 20 aprile

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