I membri di M5S, Pd, Avs e Iv hanno lasciato i lavori della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, accusando Fratelli d’Italia di aver superato una “linea rossa”. La decisione è stata presa dopo che alcuni cittadini interrogati nei commissariati hanno riferito di aver percepito un comportamento eccessivamente aggressivo durante le interviste. La commissione era incaricata di analizzare le modalità di gestione della pandemia.

Fratelli d’Italia ha superato “la linea rossa”. Con questa motivazione ieri M5S, Pd, Avs e Iv, hanno abbandonato i lavori della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. E lo hanno messo nero su bianco in una nota congiunta. La questione è la seguente: il presidente della Commissione Marco Lisei (FdI) ha delegato consulenti esterni della Commissione – Giuseppe Visone, magistrato della DDA di Napoli e il tenente colonello Alessandro Fagnani (Guardia di Finanza) – a effettuare interrogatori di cinque cittadini, come persone informate dei fatti, in un commissariato di polizia. Gli interrogatori sarebbero avvenuti a metà maggio ma i parlamentari di opposizione lo avrebbero scoperto solo pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Cittadini interrogati nei commissariati: “Superato il segno sulla Commissione Covid”

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