Cittadini interrogati | perché governo e opposizioni litigano sulla commissione Covid

Cittadini sono stati ascoltati riguardo allo scontro tra governo e opposizioni sulla gestione della commissione Covid. La discussione si concentra sulla ripartizione dei poteri e sulle modalità di indagine. La polemica si è intensificata nelle ultime settimane, con accuse reciproche tra le parti. Nessuna delle due ha ancora trovato un accordo per la composizione e le modalità di funzionamento della commissione. La questione rimane aperta, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

Scontro rovente tra maggioranza e opposizioni. Stavolta il casus belli è da ricercare nella gestione dell'emergenza Covid. Nelle scorse ore Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia viva hanno deciso di abbandonare i lavori parlamentari della commissione. 🔗 Leggi su Today.it

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