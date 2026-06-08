In commissione parlamentare sulla gestione della pandemia, le opposizioni Pd, M5s, Avs e ItaliaViva hanno lasciato l’aula durante la seduta di oggi. I cittadini sono stati ascoltati in commissariato prima della sospensione dei lavori, causata dallo scontro tra le forze politiche. La discussione si è interrotta senza un accordo, lasciando la riunione in stand-by.

Caos in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria Covid. Nella seduta di oggi Pd, M5s, Avs e ItaliaViva hanno abbandonato i lavori. La scintilla è stata innescata dalle audizioni odierne di due persone, già formalmente interrogate come persone informate sui fatti, ma al di fuori delle procedure previste per una commissione parlamentare. I due testimoni infatti sarebbero stati sentiti “ all’insaputa dei commissari che compongono la Commissione parlamentare” e in una sede diversa da quella istituzionale: gli interrogatori si sarebbero svolti negli uffici del commissariato di Polizia di Trevi Campo Marzio, condotti da consulenti della Commissione nominati da Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Cittadini interrogati in commissariato: scontro in Commissione Covid. Le opposizioni abbandonano i lavori

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