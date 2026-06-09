ciclismo allievi ed esordienti in evidenza

Due gare di ciclismo dedicate ad Allievi ed Esordienti, prima e seconda anno, si sono svolte a Pieve Fosciana. Le competizioni hanno visto un buon numero di partecipanti e si sono distinte per l’aspetto tecnico e agonistico. Nessuna anomalia è stata segnalata durante le prove, che si sono concluse senza incidenti. Le gare hanno rispettato le aspettative in termini di partecipazione e livello di competizione.

Non hanno tradito le aspettative, sia per il numero di partecipanti, sia sotto l’aspetto tecnico e agonistico, le due gare, una riservata alla categoria Allievi e l’altra alle categorie Esordienti, primo e secondo anno, svoltesi tra Pieve Fosciana (foto). Nella categoria Allievi, sulla distanza di km 68,5, corsa alla media di 40,963kmh ha vinto il ligure Elia Caorsi (Team Più Sport) davanti a Davide Giraldi (Gruppo Giusfredi) e Tommaso Marini (Coltano Grube Costruzioni). Quinto Mattia Alberti (Usd Montecarlo Ciclismo). Gli Esordienti primo e secondo anno hanno corso insieme sulla distanza di 28 chilometri alla media di 36,522 km. Vincitore tra gli Esordienti primo anno è stato Samuele Fossati (Team Più Sport) davanti a Christian Velaj (Cc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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2026 - Chiari Esordienti 2 anno

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