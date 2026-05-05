A Brugherio si è svolta una giornata dedicata al ciclismo, con le gare valide per assegnare i titoli provinciali di Monza e Brianza per la stagione 2026. La competizione ha coinvolto ciclisti delle categorie Esordienti e Allievi, con le premiazioni che si sono svolte al termine delle prove. Tra i protagonisti, le squadre di Biassono e Brugherio si sono distinte in diverse categorie.

Giornata di ciclismo a 360 gradi a Brugherio dove sono stati assegnati i titoli di Campione Provinciale di Monza e Brianza per la stagione 2026. In gara le categorie Esordienti e Allievi con oltre duecento partecipanti. Ad aprire le ostilità sono stati gli allievi nel Trofeo Autofficina Galbiati sulla distanza di 61 chilometri. A firmare la doppietta per il team Biassono-Ala Orobia sono stati il vincitore Riccardo Longo e Samuele Matteini dominatori della volata a sette corridori protagonisti del’azione decisiva. In virtù del quinto posto Riccardo Dalola del Team Senaghese-Guerrini, sedicenne di Concorezzo, ha conquistato il titolo provinciale riservato agli allievi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclismo Esordienti e Allievi. Titoli provinciali. Top Biassono e Brugherio

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